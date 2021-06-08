Зеленский назвал форму сборной Украины для Евро-2020 "особенной" и умеющей "шокировать"

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский оценил форму Украины для чемпионата Европы, на которой нанесен националистический лозунг и карта страны с Крымом. Глава государства назвал форму "умеющей шокировать".

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - написал он во вторник на своей официальной странице в Instagram. Сообщение сопровождается фотографией, на которой Зеленский держит футболку сборной с номером 95.

При этом президент добавил, что Украина "едина и неделима", и утверждал, что "Крым - это Украина".

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На футболки нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС уточнили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро. Во вторник в пресс-службе Международной федерации футбола также озвучили свою позицию, согласно которой спорт и политика не должны смешиваться, и отметили, что не могут влиять на ситуацию с формой сборной Украины, так как этот вопрос находится в ведении организатора соревнования - УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).