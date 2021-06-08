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Блинкен отверг слова Зеленского о том, что США заранее не уведомили Киев по Nord Stream 2

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон не поставил заранее Киев в известность о своем недавнем решении отказаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2".

"Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства США, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В опубликованном в воскресенье интервью информационному порталу "Аксиос" Зеленский выразил недоумение по поводу того, что о решении Соединенных Штатов отказаться от использования ограничительных мер против Nord Stream 2 Киев не был предупрежден заблаговременно.

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УкраинаСШАГерманияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичБлинкен, Энтони
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