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Байден продлил на год действие американских санкций в отношении властей Белоруссии

Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Во вторник он подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом. Документы обнародовал Белый дом

В постановлении говорится, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Они, как утверждает американский лидер, также "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии". По версии Вашингтона, имеют место "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями". В связи с этим, добавил президент, он продлил действие санкционного режима на 1 год.

Ежегодное продление подобных санкционных режимов с ведома законодателей предусмотрено американским законом.

Теги
БелоруссияСШАБайден, Джозеф (Джо)
Источник: на саммите ЕС - США объявят о создании совета для координации политики по РФ
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