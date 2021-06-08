Пашинян предложил обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять своего сына на военнопленных, находящихся в Азербайджане. Он выступил во вторник на встрече со своими сторонниками в городе Апаране Арагацотнской области Армении.

"И говорю [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву официально: предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян, предложив заняться таким обменом своим оппонентам на парламентских выборах экс-президентам Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну.

Эти слова Пашиняна прозвучали после того, как Саргсян раскритиковал заявление главы правительства о том, что пленные могут подождать еще один - два месяца, и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.

Сын Пашиняна Ашот на своей странице в Facebook написал, что готов пойти на такой обмен.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Внеочередные выборы

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, председатель правительства и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. Президент Армении Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Глава правительства Никол Пашинян и члены его кабинета до выборов остаются в статусе исполняющих обязанности.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия Сержа Саргсяна, создавшая блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах, но без вхождения в какие-либо блоки.