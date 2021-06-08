Блинкен заявил, что США рассчитывают вскоре назначить своего нового посла в Киеве

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают "в сравнительно скором времени" назначить своего нового посла на Украине. Это подтвердил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы стараемся двигаться в этом [вопросе] как можно скорее", - заверил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США вопрос о назначении посла в Киеве.

По словам Блинкена, администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса. "Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. <...> Это приоритет для нас и для президента [США Джо Байдена]. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду на Украине", - отметил шеф американской дипломатии.