Байден заявил, что угроза терроризма за 20 лет распространилась по всему миру

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Угроза терроризма для США за последние 20 лет распространилась по всему миру с метастазами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письме президента США Джо Байдена, адресованном председателям комитетов Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана.

"Однако за последние 20 лет террористическая угроза для США стала более рассредоточенной по всему миру. Больше не имеет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом, когда [эта террористическая] угроза дала метастазы по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии", - написал американский лидер.

"Мы будем выводить войска ответственным, осознанным и безопасным образом, в полной координации с нашими союзниками и партнерами. Наши союзники по НАТО и партнеры по проведению операции, которые стояли плечом к плечу с нами на протяжении почти 20 лет и которые также понесли огромные жертвы, теперь покинут [Афганистан] вместе с нашими силами, поскольку мы придерживаемся своего неизменного принципа "вместе вошли, вместе вышли", - добавил президент.

"Задачи выполнены"

По его версии, США направили войска в Афганистан "с ясной и справедливой целью: схватить тех, кто напал на страну 11 сентября 2001 года, обезвредить [террористическую группировку] "Аль-Каиду" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и предотвратить будущие нападения на Соединенные Штаты из Афганистана". "Мы уже давно выполнили задачи, из-за которых мы вошли в Афганистан", - отметил глава вашингтонской администрации.

При этом, продолжил он, США после вывода войск "не перестанут концентрировать свое внимание на террористической угрозе в Афганистане". "Соединенные Штаты проведут реорганизацию своих контртеррористических возможностей и средств в регионе, чтобы предотвратить повторное возникновение террористической угрозы в Афганистане", - подчеркнул Байден. По его словам, Вашингтон будет требовать от радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и афганского правительства "выполнения их обязательств не позволять террористам угрожать Соединенным Штатам или их союзникам с территории Афганистана".

Он также рассказал, что Соединенные Штаты и их партнеры помогли подготовить сотни тысяч афганских военнослужащих. В настоящее время численность национальных сил обороны и безопасности Афганистана составляет около 300 тыс. человек. "Мы не допустим, чтобы американские войска стали разменной монетой между враждующими сторонами в других странах. Это путь бессрочного пребывания в Афганистане", - отметил президент.

Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе (Катар) между предыдущей администрацией США и движением "Талибан".

На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. НАТО также выводит свои силы из Афганистана. Во вторник Минобороны США объявило, что свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники уже выведены из центральноазиатской республики.