В Монголии пройдут первые после конституционной реформы президентские выборы

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Граждане Монголии в среду примут участие в выборах президента, который сменит на этом посту действующего главу государства Халтмаагийн Баттулгу и будет управлять страной в течение следующих шести лет.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (02:00 мск), а завершится голосование в 22:00 (17:00 мск). Как сообщил Генеральный избирательный комитет Монголии, участие в голосовании могут принять более 2,15 млн граждан страны, население которой составляет около 3,3 млн жителей. Из них 1,01 млн избирателей находятся в столице - Улан-Баторе, еще 1,14 млн - в других регионах страны.

Кандидаты в президенты

Выборы этого года - первые после внесения в 2019 году поправок в Конституцию Монголии, которые в том числе коснулись президентского срока. Раньше глава государства избирался на четыре года на основе всеобщих прямых выборов и мог переизбираться еще на один срок. С учетом вступивших в силу в 2020 году поправок президент сможет занимать этот пост только один шестилетний срок. По этой причине действующий глава Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный в 2017 году, не смог принять участие в президентской гонке.

В этом году за высший государственный пост будут бороться три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии, бывший премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также экс-депутат Великого государственного хурала (парламента), баллотирующийся от Коалиции правых избирателей, Дангаасурэнгийн Энхбат.

Эксперты полагают, что фаворитом президентской гонки является экс-премьер Ухнаагийн Хурэлсух, являющийся представителем правящей Монгольской народной партии. В июне 2020 года эта политическая платформа одержала победу на выборах в Великий государственный хурал и получила в парламенте 62 из 76 мест.

В интервью агентству Рейтер представитель оппозиционной партии Содномзундуйн Эрдэнэ выразил мнение, что победа кандидата от Монгольской народной партии на президентских выборах приведет к "дальнейшему переходу страны к однопартийному государству". Предвыборным лозунгом Демократической партии является "Монголия без диктатуры".

Победителем президентских выборов будет признан тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов или более 50% + 1 голос. Если ни одному из претендентов не удастся достичь такого результата, то будет организован второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов. Решение о проведении второго тура в течение двух недель должен принять Генеральный избирательный комитет Монголии.

Козни коронавируса

Во вторник, 8 июня, должны были состояться дебаты между тремя кандидатами в президенты, что стало бы кульминацией 15-дневной предвыборной кампании. Однако власти страны приняли решение отменить дебаты после того, как один из участников президентской гонки - Дангаасурэнгийн Энхбат - заразился коронавирусом.

Политик сообщил о госпитализации его и супруги во вторник у себя в Twitter. "У нас пока нет симптомов. Мы находимся на изоляции", - написал он.

Мобильное голосование

Около 25 тыс. граждан Монголии во вторник уже отдали свои голоса при помощи переносных урн для голосования. Как сообщил Генеральный избирательный комитет, из них 7 тыс. человек - граждане, которые находятся в вынужденной изоляции дома или в медицинских учреждениях из-за коронавируса. Остальные 18 тыс. - избиратели, имеющие право на голосование с места своего нахождения в соответствии с законом "О президентских выборах".

Согласно заявлению комитета, меры безопасности в связи с пандемией были соблюдены в полной мере.

День выборов

Как ранее сообщил Генеральный избирательный комитет Монголии, все избирательные участки в стране оснащены камерами видеонаблюдения.

Освещать выборы этого года будут представители более 10 зарубежных средств массовой информации. Кроме того, иностранные посольства и дипломатические представительства России, Великобритании, США и Японии также обратились с просьбой наблюдать за избирательным процессом.

В соответствии с законом "О президентских выборах" в Монголии с 8 по 10 июня в качестве мер предосторожности запрещена продажа алкогольных напитков. Кроме того, в эти дни отменены культурные и спортивные мероприятия с больших числом участников.