Блинкен сообщил, какие темы обсудят на встрече Байдена и Эрдогана

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Обсуждение разногласий между Соединенными Штатами и Турцией станет главным пунктом повестки дня предстоящей встречи президентов двух стран Джо Байдена и Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Могу заявить с уверенностью, что, когда президент Байден увидится с президентом Эрдоганом примерно через неделю, это будет центральным пунктом повестки дня", - сказал Блинкен про противоречия между Вашингтоном и Анкарой, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Наши разногласия, в том числе упомянутые вами сейчас, не являются тайной", - отметил глава внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы председателя комитета Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси). Турция, с точки зрения Блинкена, "по многим аспектам <...> не действует таким образом, каким следовало бы действовать союзнице по НАТО". "Не в последнюю очередь применительно к покупке [зенитных ракетных систем] С-400 у России", - считает дипломат.

Кроме того, на его взгляд, Турция предприняла "вызывающие глубокую тревогу" действия в Восточном Средиземноморье. "Мы были довольны тем, что она приостановила часть таких усилий, в том числе убрала свои суда из вод, которые Кипр считает частью своей исключительной экономической зоны, прекратив бурение [на шельфе]", - продолжал Блинкен.

"Мы также испытываем серьезную обеспокоенность по поводу прав человека [в Турции], отношения к журналистам", - подтвердил госсекретарь США. По его словам, "у президента [Байдена] будет возможность напрямую взаимодействовать с президентом Эрдоганом по всем этим вопросам".

"Скажу также, что мы заинтересованы в том, чтобы сохранять Турцию "на якоре" на Западе <...>. У нас важные и совпадающие интересы <...> в Сирии, в сфере борьбы с терроризмом, в Афганистане, в плане отражения определенного злонамеренного влияния России и Ирана. Но мы должны прямо разбираться с разногласиями", - добавил Блинкен.

Планируется, что двусторонние переговоры Эрдогана и Байдена пройдут на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Это будет их первая встреча в качестве глав государств, в Турции ее ожидают еще с зимы. Однако стороны не прекращают взаимные нападки и критику. Эрдоган, в частности, обвиняет Вашингтон в проведении неконструктивной и опасной для ближневосточного региона политики, США в свою очередь сигнализируют о том, что встревожены "откатом от демократии" в Турции.