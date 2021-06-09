Байден продлил на год санкции против подрывающих стабильность на Западных Балканах

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил во вторник на год действие американских санкций в отношении лиц, подрывающих стабильность на Западных Балканах. Как говорится в распространенном сообщении Белого дома, речь идет об обеспечении безопасности в Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в самопровозглашенной республике Косово.

Санкции продлеваются в отношении тех, кто "участвует или поддерживает финансово или иным образом насилие" в этих странах, а также "чинит препятствия претворению в жизнь Дейтонского соглашения [о мире в Боснии и Герцеговине] или резолюции СБ ООН 1244 от 10 июня 1999 года по Косову". В перечень вошли 193 физических и юридических лица.

В уведомлении за подписью Байдена отмечается, что "действия этих лиц, подрывающих мир и международные усилия по стабилизации обстановки на Западных Балканах, продолжают представлять экстраординарную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". Соответствующее заявление президента, согласно законодательству, было отправлено и в Конгресс.

Абсолютно такие же формулировки предшественники Байдена на этом посту Дональд Трамп и Барак Обама использовали и ранее, когда принималось решение о сохранении этого санкционного режима. Таким образом, по версии Вашингтона, ситуация на Западных Балканах не изменилась.

Новое дополнение к указу

Санкции против физических или юридических лиц, в той или иной степени вовлеченных в экстремистскую деятельность на Западных Балканах, были введены президентским исполнительным указом от 26 июня 2001 года и дополнены в мае 2003 года. Американским гражданам, в частности, запрещалось заключать с ними какие-либо коммерческие сделки или переводить им деньги. 43-й президент США Джордж Буш - младший также ежегодно продлевал действие этого указа.

Кроме того, как сообщили в Белом доме, Байден во вторник также дополнил изначальный указ. Распоряжение "расширяет критерии введения санкций, включая, среди прочего, деятельность, связанную с: угрозой миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности любой территории или государства на Западных Балканах, подрывом демократических процессов или институтов на Западных Балканах, вовлечением в серьезные нарушения прав человека на Западных Балканах и вовлечение в коррупционную деятельность, связанную с Западными Балканами". В документе также "уточняются географические рамки Западных Балкан, которые [теперь] включают территорию бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия и Республики Албания".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.