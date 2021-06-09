США намерены продолжить изучение вопроса о возможной приостановке помощи Азербайджану

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат рассматривать вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления Азербайджану различных видов помощи, включая военную, в свете сохранения напряженности в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вопрос об оказании Вашингтоном содействия Баку был затронут на слушаниях с участием главы американского внешнеполитического ведомства. Они состоялись в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Председатель комитета Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) заявил, что разочарован решением администрации США в порядке исключения продолжить оказание помощи правительству Азербайджана, в том числе военной. Публично о выработке этого решения исполнительная ветвь власти США объявила в мае.

"Мы должны будем продолжать рассматривать это", - сказал в ответ Менендесу Блинкен.

"Я активно работал над этим. Особенно над возвращением пленных, взаимодействием по <...> переговорам с целью подлинного урегулирования [конфликта в Нагорном Карабахе]", - добавил шеф американской дипломатии. От других комментариев он воздержался.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей Армении остается напряженной с 12 мая. Обе стороны сообщают о провокациях. 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт захвата в плен военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились масштабные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.