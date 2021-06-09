Байден проинформировал Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уведомил во вторник в соответствии с американским законодательством лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и "Талибан" (запрещены в РФ), которые проводят за рубежом Вооруженные силы Соединенных Штатов. Текст письма был распространен пресс-службой Белого дома.

В документе говорится, что подразделения США продолжают операции против ИГ, "Аль-Каиды", "Талибана" и связанных с ними группировок в Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Сомали, Кении, Джибути и Нигере. При этом президент указал, что в Иордании находятся 2 976 американских военнослужащих, в Ливане - 83, в Нигере - 808, при этом численность контингента США в других вышеперечисленных странах не указана. Глава государства также рассказал, что общая численность американских войск в Саудовской Аравии составляет 2 742 человека. Они "защищают интересы Соединенных Штатов в регионе от враждебных действий иранских и поддерживаемых Ираном группировок", утверждал глава Белого дома.

Кроме того, Байден уведомил руководство Конгресса о том, что американские военнослужащие входят в состав миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове в Египте (379 человек) и в сербском крае Косово (707 человек), помогают в борьбе с терроризмом правительству Филиппин, а также расквартированы на кубинской военно-морской базе Гуантанамо. В одноименной спецтюрьме на данный момент содержатся 40 человек, указал американский лидер.