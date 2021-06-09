Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд по противостоянию Китаю в технической сфере

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник одобрил законопроект, который направит из бюджета страны $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Инициативу, голосование по которой должно было состояться еще в прошлом месяце, поддержали 68 сенаторов, против высказались 32.

Авторы законопроекта намерены выделить из бюджета средства на работу NASA, министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. В частности, отмечается в документе, $52 млрд будут направлены на развитие производства полупроводников в стране для "борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий".

Теперь инициатива направляется в Палату представителей Конгресса, куда ранее уже был внесен похожий законопроект, но с рядом отличий. Конгрессменам теперь придется решить, какую инициативу стоит одобрить.

При этом президент США Джо Байден во вторник приветствовал решение сенаторов поддержать инициативу. По его словам, законопроект "поможет развивать критически важные отрасли". "Он позволит нам раскрывать, создавать и совершенствовать самые важные технологии завтрашнего дня - от искусственного интеллекта, компьютерных чипов до литиевых батарей, используемых в умных устройствах и электромобилях, - прямо здесь, в США", - говорится в письменном заявлении главы государства, распространенном Белым домом.

"Мы участвуем в соревновании за победу в 21 веке, и стартовый пистолет уже выстрелил. В то время как другие страны продолжают инвестировать в свои исследования и разработки, мы не можем рисковать остаться позади", - отметил Байден, заявив, что подпишет законопроект, если Палата представителей его одобрит. Руководитель NASA Билл Нельсон и министр торговли США Джина Раймондо в распространенных письменных заявлениях также высказались в поддержку этой инициативы.