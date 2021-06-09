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Пандемия COVID-19

Аргентина получила первую партию сырья для производства вакцины "Спутник V"

В страну также доставили 400 тыс. доз второго компонента и 81 тыс. доз первого компонента готовой вакцины

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июня. /ТАСС/. Первая партия сырья для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Аргентину. Об этом сообщает Минздрав республики.

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"Рейсом "Аргентинских авиалиний" из России сегодня (во вторник - прим. ТАСС) днем доставлен активный компонент для локального производства "Спутника V", - говорится в публикации на странице ведомства в Twitter. Помимо сырья, Аргентина также получила 400 тыс. доз второго компонента и 81 тыс. доз первого компонента готовой вакцины для использования в рамках национальной прививочной кампании.

4 июня президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас объявил о запуске производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

"Спутник V" будет выпускаться в Аргентине под названием "Спутник VIDA". Ожидается, что на начальном этапе будет произведено по 1 млн каждой из доз вакцины.

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АргентинаПандемия COVID-19
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