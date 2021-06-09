Токио проверяет данные о скором освобождении задержанного в России японского судна

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Японии проверяет информацию о том, что задержанное российскими пограничниками японское промысловое судно "Эйхомару-172" вскоре будет отпущено в связи тем, что его капитан уплатил штраф за незаконный лов. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы выясняем связанные с этим факты, - сказал он. - Хотелось бы пока воздержаться от других комментариев, в том числе и по поводу перспектив развития этого дела".

Ранее Токио неоднократно заявлял, что протестует против задержания судна и требует его освобождения.

Во вторник информационное агентство Kyodo сообщило, что находящееся в порту Корсаков на Сахалине судно "Эйхомару-172" в скором времени отпустят в связи с оплатой штрафа в размере 6 млн рублей. В связи с этим, как утверждается, судебное разбирательство по этому инциденту не состоится. Как ожидается, "Эйхомару-172" могут освободить уже 9 июня, после чего оно вернется в Японию.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Судно было доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

МИД РФ сообщал, что посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с "Эйхомару-172". В российском ведомстве обратили внимание, что судно "было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин". Оно не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа, отметили во внешнеполитическом ведомстве.