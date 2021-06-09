СМИ: Япония с января по май провела 38 совместных учений с США и другими странами

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии с января по май этого года провели 38 двусторонних и многосторонних совместных учений с войсками США, Австралии, Индии и Франции. Такая плотность тренировок имеет беспрецедентный характер и призвана оказать сдерживающее воздействие на политику Китая, сообщает в среду газета Nikkei.

Большую часть совместных учений, по ее данным, Токио проводил с США, с которыми имеет договор о военном союзе. В то же время в апреле в Бенгальском заливе прошли крупномасштабные маневры с участием ВМС Австралии, Индии, Соединенных Штатов, Франции и Японии. В мае французские армейские подразделения присоединились к учениям японских и американских войск на острове Кюсю. В ходе этих тренировок отрабатывалось, в частности, взаимодействие при проведении совместных операций на отдаленных тихоокеанских островах, при ведении боя в городских условиях.

В то же время из-за угрозы заражения новым коронавирусом основной упор сейчас делается на проведение совместных военно-морских учений в разных комбинациях. С января 2020 года, по данным "Никкэй", их состоялось почти семьдесят. Примерно в половине из них, помимо Японии и США, принимали участие ВМС и других стран.