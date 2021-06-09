Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Американский посол в России Джон Салливан примет участие в предстоящем саммите президентов РФ и США в Женеве 16 июня. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту [США Джо Байдену] в Женеве на следующей неделе. Президент Байден - решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", - привел пресс-секретарь слова Салливана.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что участие посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не исключено, но окончательного решения пока нет.

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече в Женеве лидеры России и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.