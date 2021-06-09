Экс-глава секретной программы Пентагона заявил, что НЛО "отключали" ядерные объекты в США

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах" Луис Элизондо утверждает, что неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на ядерные установки США. Соответствующее заявление специалист сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном во вторник.

Как принято в Минобороны США, он называет НЛО "неизвестным воздушным явлением" (НВЯ). "В нашей стране уже были случаи, когда эти НВЯ вмешивались и фактически "отключали" наш ядерный потенциал <...> Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно", - утверждал Элизондо.

"Похоже, что существует некое соответствие или некое пересечение между этими случаями наблюдения НЛО или НВЯ и нашими ядерными технологиями, будь то ядерные двигатели, ядерная энергетика или системы ядерных вооружений. Более того, эти же наблюдения были сделаны за рубежом в других странах. У них тоже были такие же инциденты, так что это говорит нам о глобальной проблеме", - полагает он.

"Я думаю, что на данный момент есть достаточно данных, чтобы продемонстрировать, что [у НЛО есть] интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии", - подчеркнул экс-глава засекреченной военной программы, выразив опасения по поводу атомных авианосцев страны.

"Я думаю, да, не стоит удивляться тому, что интерес к нашим возможностям, связанным с ядерными технологиями, возрос. И ВМС, конечно, не застрахованы от этого [вмешательства]", - считает эксперт.

Не американцы, не китайцы и даже не русские

Он прокомментировал доклад американской разведки, который пока не был опубликован. Его незасекреченная версия, как ожидается, будет представлена Конгрессу США к 25 июня.

Как подчеркнул Элизондо, в отчете говорится, что НВЯ не являются разработкой России, Китая либо США. "На этой неделе мы узнали об обсуждениях на высшем уровне руководства, что этот отчет окончательно утверждает раз и навсегда, что это не наша технология. И это очень важно <...> Таким образом, остаются только два варианта, и опять-таки это иностранное противостояние или что-то совсем другое. И я думаю, что сейчас мы начинаем узнавать - как мы слышали от директора Национальной разведки [США] - и я могу сказать вам по своему опыту, что мы вполне уверены, что это не российская или китайская технология", - сказал эксперт.

По его мнению, в докладе будет указано, что существует около 100 случаев наблюдения НЛО, которые достаточно убедительны, чтобы потребовать дальнейшего тщательного изучения данного феномена. "Если это окажется некая технология противника, которая действительно в технологической сфере опережает нас, 180 дней (речь идет о сроке расследования - прим. ТАСС), я думаю, будет недостаточно. Я думаю, что мы можем ожидать, что в докладе будет сказано примерно следующее: "Есть около сотни случаев, которые достаточно убедительны, что они определенно демонстрируют какие-то возможности, технологии, которых у нас нет", - отметил бывший руководитель программы по сбору данных об НЛО. - Во-вторых, мы не знаем, что это такое. У нас нет доказательств, чтобы предположить, что они из космоса, но в то же время у нас нет доказательств того, что это не так".

По его словам, современные технологии наблюдения позволяют фиксировать НЛО не только в небе, но и под водой. Он рассказал, что эти объекты отличает от имеющихся у США технологий "гиперзвуковая скорость, способность мгновенно менять направление движения", "маскировка или, как ее еще называют, малая заметность", а также "способность не только летать в нашей атмосфере - на малых и больших высотах - но и потенциально в вакууме, например, в космосе и даже под водой". "Мы видели эти объекты, их фиксировали не только в нашей атмосфере, есть данные, позволяющие предположить, что их также отслеживали и под водой", - добавил Элизондо.

Наблюдения за НЛО в США

Ранее бывший президент США Барак Обама в эфире телекомпании CBS подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неясной. В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того как информация о существовании программы попала в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.