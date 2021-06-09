Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Итальянский военный контингент в составе миссии НАТО в Афганистане в ближайшие недели полностью покинет эту страну. Как сообщает в среду газета La Stampa, 20% из 800 остающихся там военнослужащих уже вернулись на родину.

Министр обороны республики Лоренцо Гуерини в Герате, где базируются итальянцы, во вторник принял участие в символичной церемонии спуска национального флага на местной базе. Он отметил, что важно не допустить превращения Афганистана в "центр терроризма", а также сообщил, что продолжится подготовка местных сил безопасности "для сохранения достигнутых до сих пор целей" в этой стране.

Итальянский контингент, численность которого достигла более 900 человек, находился в Афганистане на протяжении почти 20 лет в составе трех миссий, и несмотря на неоднократные попытки завершить присутствие, итальянские власти откладывали вывод по просьбе США. За это время там погибли 54 итальянца. Вывод контингента осуществляется в соответствии с принятым ранее решением президента США Джо Байдена и руководства НАТО.

La Stampa сообщает об инциденте, который привел к дипломатической напряженности между Италией и Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ). Военному самолету с журналистами, направлявшимися в Герат на церемонию с участием министра обороны, было отказано в пролете в воздушном пространстве этого государства. В итоге борт был вынужден сесть в Саудовской Аравии и поменять маршрут. В связи с этим в МИД Италии был вызван посол ОАЭ, которому было выражено "крайнее недоумение" в связи с произошедшим. Как отмечает издание, отношения Рима и ОАЭ испортились после того, как итальянское правительство наложило эмбарго на экспорт оружия в эту страну из-за бомбардировок Йемена.

Как в среду пишет агентство ANSA, Boeing ВВС Италии с журналистами по возвращении из Герата во избежании повторения запрета на вхождение в воздушное пространство ОАЭ изначально изменил маршрут, сделав промежуточную остановку в Кувейте.