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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына на армянских военнопленных

Ранее Ашот Пашинян сообщил, что готов пойти на такой обмен
Исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание соответствующим государственным структурам предложить Азербайджану обменять его сына Ашота на армянских военнопленных, удерживаемых Баку в результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом он заявил в среду в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны.

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"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", - сказал он.

Во вторник Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на армянских военнопленных. Эти слова Пашиняна прозвучали после того, как третий президент Серж Саргсян раскритиковал заявление главы правительства о том, что пленные могут подождать еще один - два месяца, и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.

Сын Пашиняна Ашот на своей странице в Facebook написал, что готов пойти на такой обмен.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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