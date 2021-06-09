Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына на армянских военнопленных

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание соответствующим государственным структурам предложить Азербайджану обменять его сына Ашота на армянских военнопленных, удерживаемых Баку в результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом он заявил в среду в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны.

"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", - сказал он.

Во вторник Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на армянских военнопленных. Эти слова Пашиняна прозвучали после того, как третий президент Серж Саргсян раскритиковал заявление главы правительства о том, что пленные могут подождать еще один - два месяца, и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.

Сын Пашиняна Ашот на своей странице в Facebook написал, что готов пойти на такой обмен.