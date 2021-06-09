Саммит НАТО с участием Байдена 14 июня станет рекордно коротким за почти 20 лет

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО в Брюсселе 14 июня, в котором впервые примет участие президент США Джо Байден, станет рекордно коротким за почти 20 лет. Как сообщила в среду пресс-служба НАТО, он будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью 2,5 часа.

"Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] формально поприветствует глав делегаций [государств] в 13:00 (14:00 мск). Рабочая сессия саммита должна начаться в 13:30 (14:30 мск) и продлится до 16:00 (17:00 мск). Генеральный секретарь проведет итоговую пресс-конференцию в 16:15 (17:15 мск)", - сообщила пресс-служба.

Таким образом, на дискуссию о новой стратегической концепции НАТО на ближайшее десятилетие у лидеров 30 стран альянса будет 150 минут, менее чем по пять минут на человека с учетом вступительного и заключительного слова генерального секретаря альянса, председательствующего на саммите. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из трех-четырех рабочих сессий по несколько часов каждая.

Сопоставимым по лаконичности с предстоящим саммитом НАТО был саммит Россия - НАТО, который состоялся 28 мая 2002 года на авиабазе ВВС Италии Пратика-ди-Маре в 20 км к югу от Рима, в котором приняли участие лидеры тогда еще 19 государств НАТО и президент России Владимир Путин. Однако в 2002 году на повестке саммита стоял только один вопрос - подписание соглашения о создании Совета Россия - НАТО (СРН), который должен был стать инструментом сотрудничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, главным вектором этого партнерства должна была стать борьба с международным терроризмом. Этим планам не суждено было воплотиться в жизнь - впервые работу СРН заблокировали США после вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года, в 2014 году НАТО заморозила весь объем сотрудничества с Россией, после госпереворота в Киеве и воссоединения Крыма с Россией.

В отличие от саммита 19-летней давности на Пратика-ди-Маре на повестке дня нынешнего саммита НАТО стоит девять ключевых вопросов безопасности альянса, которые объединяет дискуссия о новой стратегической концепции альянса на период до 2030 года. Как ожидается, Россия в ней будет обозначена в качестве системного противника НАТО. Кроме того, впервые в истории часть стратегической концепции будет посвящена противодействию Китаю, которого США сейчас считают свои ключевым соперником. НАТО намерена начать заниматься вопросами сдерживания Китая в военной, политической, торговой, технологической и идеологической (по правам человека) сферах.

НАТО готовилась к проведению этого саммита с момента завершения выборов в США, изначально предполагалось, что он пройдет в марте. Однако альянс долго не мог назначить дату саммита с участием президента Байдена, по официальной версии, в связи ограничениями, связанными с пандемией.