Цикады сорвали вылет пула журналистов Белого дома в Великобританию

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Цикады, появившиеся в этом году на восточном побережье США в огромном количестве, сорвали вылет из вашингтонского аэропорта самолета с американскими журналистами на борту. Они должны были отправиться в Великобританию, чтобы сопровождать президента США Джо Байдена в зарубежной поездке. Как сообщила в среду газета The New York Times, насекомые проникли в двигатели самолета, и рейс пришлось отложить.

Самолет журналистов должен был подняться в воздух во вторник вечером по местному времени, но из-за насекомых организаторам поездки пришлось искать новый самолет и нового пилота. Цикад было так много, что их рой был заметен на метеорадарах. В результате вылет был перенесен на утро среды.

В этот же день в Великобританию вылетает президент США Джо Байден. Считается, что самолет главы государства лучше защищен от подобных неприятностей, отмечает телеканал CNN.

В этом году спустя 17 лет восточное побережье США вновь подверглось "нашествию" периодических цикад из выводка Х. Периодические цикады имеют уникальный жизненный цикл: большую часть жизни они проводят под землей, поднимаясь на поверхность раз в 13 или 17 лет. Выводок Х считается самым крупным, его представители обитают на восточном побережье страны в таких штатах, как Вирджиния, Мэриленд, Джорджия.