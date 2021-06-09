Белорусскую оппозиционерку приговорили к двум годам колонии за оскорбление президента

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Суд Московского района Бреста приговорил обвиняемую в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и насилии в отношении сотрудников милиции к двум годам лишения свободы. Об этом сообщила в среду служба информации прокуратуры Брестской области.

"На основании ст. 369 ("Оскорбление представителя власти" - прим. ТАСС), ст. 364 ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" - прим. ТАСС) и ч. 1 ст. 368 ("Оскорбление президента" - прим. ТАСС) Уголовного кодекса Республики Беларусь ей по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемая 29 декабря 2020 года со своего мобильного телефона разместила в Telegram-канале видеоролик, в котором оскорбила сотрудников милиции. Она же 3 января 2021 года высказала в отношении милиционеров, проводивших осмотр ее жилища, оскорбления с использованием ненормативной лексики, после чего применила к ним насилие. "Продолжая свои противоправные действия, обвиняемая публично оскорбила президента Республики Беларусь", - отметили в прокуратуре. По данным ведомства, в ходе следствия обвиняемая от дачи показаний отказалась. В прокуратуре также проинформировали, что обвиняемая "неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях". Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в областной прокуратуре.

Как сообщил Telegram-канал правозащитного центра "Весна", который не зарегистрирован Минюстом Белоруссии, суд в Бресте по данному делу вынес приговор активистке гражданской инициативы "Европейская Беларусь" Полине Шарендо-Панасюк. В качестве потерпевших по этому делу проходят семь сотрудников милиции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До недавнего времени в стране проходили небольшие локальные акции протеста.