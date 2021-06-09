КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, где посетит позиции украинских военных на линии соприкосновения. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства посетит позиции украинских военных в районе проведения силовой операции в Донбассе и пообщается с военными, которые несут службу на линии соприкосновения.

Последний раз Зеленский посещал линию соприкосновения в начале апреля.