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Кризис на Украине

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область

Президент Украины посетит позиции украинских военных в районе проведения силовой операции в Донбассе и пообщается с теми, кто несет службу на линии соприкосновения

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, где посетит позиции украинских военных на линии соприкосновения. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства посетит позиции украинских военных в районе проведения силовой операции в Донбассе и пообщается с военными, которые несут службу на линии соприкосновения.

Последний раз Зеленский посещал линию соприкосновения в начале апреля.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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