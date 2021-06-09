Литва и группа ООН по защите журналистов призвали Минск освободить Протасевича

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Литва и группа ООН по защите журналистов приняли совместное заявление с требованием к белорусским властям прекратить преследования СМИ и освободить задержанных журналистов, в том числе Романа Протасевича. Об этом в среду сообщил МИД балтийской республики.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Строго осуждаем преследования журналистов, сотрудников СМИ, представителей оппозиции, защитников прав человека и других представителей гражданского общества Белоруссии, применение к ним насилия, их аресты и незаконные задержания", - говорится в заявлении. В нем также содержится требование незамедлительного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги.

В документе Вильнюс и группа ООН выразили обеспокоенность принятыми недавно в Белоруссии законами, результатом которых, по оценке заявителей, может стать дальнейшее расширение насилия и незаконного уголовного преследования.