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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Литва и группа ООН по защите журналистов призвали Минск освободить Протасевича

Стороны также осудили преследования сотрудников СМИ, представителей оппозиции и защитников прав человека в Белоруссии, отметили в МИД балтийской республики

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Литва и группа ООН по защите журналистов приняли совместное заявление с требованием к белорусским властям прекратить преследования СМИ и освободить задержанных журналистов, в том числе Романа Протасевича. Об этом в среду сообщил МИД балтийской республики.

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"Строго осуждаем преследования журналистов, сотрудников СМИ, представителей оппозиции, защитников прав человека и других представителей гражданского общества Белоруссии, применение к ним насилия, их аресты и незаконные задержания", - говорится в заявлении. В нем также содержится требование незамедлительного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги.

В документе Вильнюс и группа ООН выразили обеспокоенность принятыми недавно в Белоруссии законами, результатом которых, по оценке заявителей, может стать дальнейшее расширение насилия и незаконного уголовного преследования.

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БелоруссияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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