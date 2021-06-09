{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича и его сына на 2019 год

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Европейский суд юстиции общей юрисдикции удовлетворил иск экс-президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил решение Совета о блокировании активов истца в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича, - говорится в решении суда. - Совет ЕС не смог подтвердить, что права [истца] на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц".

Кризис в Белоруссии
Тихановская призвала Чехию устроить саммит по Белоруссии и инициировать трибунал по стране
Бывшая кандидат в президенты республики также выступила за принятие индивидуальных международных санкций против судей, должностных лиц и предпринимателей, помогающих белорусским властям
Читать полностью