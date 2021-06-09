Тихановская призвала Чехию устроить саммит по Белоруссии и инициировать трибунал по стране

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Чехии следует организовать международную встречу на высшем уровне для обсуждения ситуации в республике, а также инициировать создание международного трибунала для расследования событий после выборов в стране. Об этом она заявила, выступая в качестве гостя на заседании Сената (верхней палаты) парламента Чехии. Трансляцию осуществляли чешские телеканалы.

Тихановская призвала власти Чехии "занять твердую позицию против незаконного режима" президента Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе не признавать его правительство и "признать преступными организациями КГБ, ОМОН, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией". "Призываю инициировать [создание] международного трибунала, который проведет расследование преступлений диктатуры Лукашенко. Призываю Чехию организовать проведение международной конференции наивысшего уровня по вопросу преодоления кризиса в Белоруссии", - сказала Тихановская.

Она также высказалась за принятие индивидуальных международных санкций против судей, должностных лиц и предпринимателей, помогающих белорусским властям. "Единственным решением кризиса в Белоруссии могут быть только свободные [президентские] выборы, которые должны пройти при участии международных наблюдателей", - утверждала Тихановская.

Тихановская находится в Праге по приглашению председателя Сената Милоша Выстрчила. Ее приняли президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. У нее предстоят встречи со спикером нижней палаты парламента Радеком Вондрачеком и министром иностранных дел страны Якубом Кулганеком.

Кризис в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.