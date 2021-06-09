Министерство труда Испании подверглось кибератаке

МАДРИД, 9 июня. /ТАСС/. Серверы Министерства труда и социальной экономики Испании подверглись кибератаке. Об этом ведомство сообщило в среду в Twitter.

"Министерство труда и социальной экономики пострадало из-за компьютерной атаки, - отмечается в публикации. - Технические специалисты министерства и Национального криптологического центра работают вместе, чтобы определить источник и как можно скорее восстановить нормальное функционирование".

Данный инцидент произошел спустя несколько месяцев после того, как кибератаке подвергалась подведомственная министерству труда государственная служба трудовой занятости населения Испании.