СМИ: личная охрана предупреждала Макрона об опасности близко подходить к толпе

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Личная охрана президента Франции Эмманюэля Макрона предупреждала главу государства незадолго до встречи с жителями департамента Дром об опасности слишком близко подходить к толпе. Об этом сообщил в среду телеканал BFM в связи с нападением на Макрона, совершенным злоумышленником во время его рабочей поездки по французским регионам.

"Президентская служба охраны предупреждала главу государства об опасности слишком близко подходить к встречающим его людям", - сообщил источник в этой службе. Как отмечает телеканал, в политических кругах многие задаются сейчас вопросом, насколько тщательно была организована поездка президента в департамент. Однако представители охраны заверяют, что действовали в соответствии со своими оперативными обязанностями.

Специальная группа безопасности президента республики была создана в 1983 году по инициативе Франсуа Миттерана, занимавшего тогда Елисейский дворец. В ее состав входят 77 сотрудников - мужчин и женщин. Они круглосуточно отвечают за безопасность президента как на официальных, так и на частных мероприятиях.

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил с силой его по лицу. Охрана отвела главу государства на безопасное расстояние и задержала нападавшего и его сообщника. Они находятся под стражей. Нападавшим оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия.

При обыске у его сообщника, снимавшего нападение на видеокамеру, полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба", запрещена в РФ). Задержанным может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в €45 тыс.

Это не первый случай нападения на главу государства во Франции. В 2011 году один из участников встречи с президентом Николя Саркози схватил французского лидера за воротник пиджака, когда тот подошел к группе местных жителей. Нападавший тогда получил полгода тюрьмы условно.