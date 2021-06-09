Макрон решил не отменять поездку по регионам Франции, несмотря на инцидент с пощечиной

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение не отменять планы поездки по регионам Франции, несмотря на нападение в департаменте Дром. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь по итогам заседания Совета министров.

"Президент республики продолжит посещение регионов в соответствии со своими планами", - сказал Атталь. Одновременно он отметил, что французский лидер "не намерен отказываться от прямого общения с жителями городов".

По словам Атталя, "организация охраны президента не претерпит изменений". При этом представитель кабмина отметил, что "необходима бдительность". Он подчеркнул, что расследование инцидента в Дроме продолжается, его детали сообщат позже.

Инцидент в Дроме

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил с силой его по лицу. Охрана отвела главу государства на безопасное расстояние и задержала нападавшего и его сообщника. Они находятся под стражей.

Нападавшим оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия.

При обыске у его сообщника, снимавшего нападение на видеокамеру, полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба", запрещена в РФ). Задержанным может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в €45 тыс.

Это не первый случай нападения на главу государства во Франции. В 2011 году один из участников встречи с президентом Николя Саркози схватил французского лидера за воротник пиджака, когда тот подошел к группе местных жителей. Нападавший тогда получил полгода тюрьмы условно.