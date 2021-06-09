Пашинян: возвращение армянского солдата создает почву для деэскалации ситуации на границе

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. Возвращение Азербайджаном армянского военного, который из-за тумана оказался на территории, контролируемой Баку, создает позитивную почву для деэскалации ситуации на границе. Об этом в среду в ходе встречи с жителями общины Азатан Ширакской области заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Вы знаете, что один из наших солдат заблудился и перешел на сторону противника. Сегодня утром он был возвращен в Армению. Я очень позитивно оцениваю этот факт, что создает почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации", - заявил он.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что военнослужащий, который был пленен ВС Азербайджана, оказался на территории, контролируемой Баку, из-за тумана и не является диверсантом.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.