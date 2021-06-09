Германия попросила Байдена включить в повестку встречи с Путиным вопрос разоружения

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ хотели бы, чтобы Россия и США на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве обсудили вопрос разоружения. Как заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая в Бундестаге на вопросы немецких парламентариев, германская сторона передала свои пожелания американцам.

"В целом мы хотели бы, и об этом мы сказали нашим американским партнерам, - если дело дойдет до саммита Путина и Байдена - включить тему разоружения в повестку дня", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда Германия избавится от атомного оружия США на своей территории, Маас отметил, что "это не произойдет в течение действующего легислатурного периода".

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.