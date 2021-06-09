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На Украине националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину

Посольство России подало ноту протеста в МИД Украины
© AP Photos/Efrem Lukatsky, архив

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Представители националистической организации в Львовской области Украины помешали сотрудникам российского консульства и общественникам возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня его рождения. Посольство России подало ноту протеста в МИД Украины.

"В понедельник, 7 июня, трое дипломатов, включая исполняющего обязанности генерального консула России в Львове и члены местной общественной организации "Русский дом" собирались возложить цветы к памятнику Пушкина в селе Заболотовцы Львовской области по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта. По прибытии туда их заблокировала группа лиц в одежде с символикой местной националистической организации, оттеснила их к автомобилю, сломала букет цветов, который был в руках у нашей коллеги, вынудила вернуться к автомобилям и уехать оттуда", - сообщили корреспонденту ТАСС в среду в посольстве России в Киеве.

Российская сторона в связи с инцидентом направила ноту протеста в МИД Украины. "В тот же день мы направили ноту протеста в МИД Украины с указанием на то, что, несмотря на присутствие на месте полиции, помощи и защиты нашим дипломатам оказано не было. Усматриваем в этом нарушение статей Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в части обязательств принимающей стороны по обеспечению свободного передвижения, защиты от посягательств на личность, свободу и достоинство консульских работников. Мы потребовали разобраться в ситуации, провести расследование и информировать нас о его результатах", - добавили в российском дипломатическом представительстве.

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