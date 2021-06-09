Маас заявил, что Германия не видит необходимости пересматривать отношения с Россией

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Власти Германии не видят необходимости пересматривать отношения с Россией, заинтересованы в добрых отношениях с РФ, но считают, что со стороны Москвы не наблюдается соответствующей готовности. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая в Бундестаге на вопросы немецких парламентариев.

"Нужно держать открытым окно для диалога", - сказал он. "Я думаю, что у нас в целом нет потребности проводить переоценку нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, но в настоящий момент возникает впечатление, что в Москве, как кажется, не готовы вести диалог с нами в той мере, какой мы хотели бы", - подчеркнул Маас.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения" заявил о том, что Россия готова сотрудничать с Германией в преодолении общих кризисов, но Берлин должен стремиться к договороспособности. Лавров подчеркнул, что РФ оценила позицию ФРГ относительно нападок США на "Северный поток - 2".