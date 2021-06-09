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Байден рассчитывает, что саммиты G7 и НАТО подадут России и Китаю сигнал о единстве Запада

Нужно дать понять, что Европа и Соединенные Штаты очень близки, подчеркнул американский президент

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает, что предстоящие саммиты Группы семи и НАТО с его участием подадут России и Китаю сигнал о единстве Запада. Об этом американский лидер заявил в среду журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Европу.

На вопрос о том, какие цели преследует эта поездка, Байден ответил: "Укрепление альянса. Ясно дать понять [президенту России Владимиру] Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты очень близки. И что Группа семи будет двигаться".

Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что он примет участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании. После этого он вылетит в столицу Бельгии на встречу Североатлантического альянса на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с Путиным в Женеве 16 июня.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)
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