Байден отправился в поездку в Европу

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден начал в среду свою первую поездку за рубеж, кульминацией его европейского турне станут переговоры 16 июня в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. Самолет главы Белого дома вылетел с авиабазы под Вашингтоном и взял курс на Великобританию. Ожидается, что он приземлится на авиабазе Милденхолл, расположенной примерно в 100 км от Лондона.

До встречи в Швейцарии Байден примет участие в саммитах Группы семи, НАТО, США - ЕС. Если главная задача консультаций с союзниками - оживить ухудшившиеся при прошлой американской администрации связи, то по итогам разговора лидеров России и США Белый дом рассчитывает выстроить более предсказуемые и стабильные двусторонние отношения.

Как отмечал Байден, тема возможного налаживания взаимодействия с Россией будет обсуждаться в ходе всех мероприятий европейского турне.

"Семерка" и хакеры

Байден 10 июня встретится с британским премьером Борисом Джонсоном. На следующий день в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл начнется саммит Группы семи (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония), на полях запланированы двусторонние встречи. Вопросы, которые намерен обсудить Байден на этом совещании во многом совпадают с внутренней американской повесткой. Среди них - реагирование на кибератаки, борьба с пандемией коронавируса и экономическое восстановление, противодействие изменению климата, строительство критически важной инфраструктуры, регулирование правил мировой торговли и технологий.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Белом доме ожидают от партнеров работы над планом по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. В США несколько компаний в последнее время подверглись кибернападениям, в том числе оператор трубопровода Colonial Pipeline и производитель мяса JBS.

Байден вместе с супругой 13 июня будут приняты королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Саммит НАТО

Саммит государств - членов Североатлантического альянса в Брюсселе будет посвящен плану развития организации до 2030 года. Нынешняя администрация США по-прежнему призывает других участников альянса увеличить расходы на оборону. Американский президент заявил, что намерен подтвердить на саммите приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне, которая гласит: нападение на одного участника НАТО равносильно агрессии в отношении всех членов.

Как отметила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат, Россия будет в центре внимания саммита при обсуждении новых вызовов. "НАТО подтвердит нашу ключевую миссию, заключающуюся в сдерживании и обороне", - сказала она на конференции 4 июня в Центре за новую американскую безопасность.

Ожидается, что на совещании в Брюсселе будет обсуждаться и ситуация на Украине.

На полях саммита запланирована встреча Байдена с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. За последние годы в отношениях между двумя странами накопилось немало разногласий, связанных, в частности, с приобретением Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400. Глава Белого дома также намерен обсудить с Турцией обстановку в Нагорном Карабахе, Иран, Сирию и Афганистан.

Торговля и энергетика

По итогам саммита лидеров США и ЕС 15 июня, как сообщило агентство Bloomberg, будет принята декларация, предусматривающая прекращение до конца года торговых войн между Вашингтоном и Брюсселем, в том числе затянувшегося конфликта между компаниями Boeing и Airbus. Стороны также намерены завершить споры по стали и алюминию.

Однако больше всего в американской прессе и в Конгрессе обсуждается решение нынешней администрации отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен мотивировал подобные действия тем, что газопровод уже практически достроен, однако пообещал обеспечить энергобезопасность Украины. Речь, в частности, идет о возможности продления европейскими государствами существующих соглашений с украинской стороной о прокачке российского газа через ее территорию, чтобы Киев не лишился транзитных сборов.

В недавней статье в газете The Washington Post Байден упомянул о планах выработать вместе с ЕС правила торговли и развития технологий. На встрече, возможно, будет обсуждаться и ситуация вокруг Белоруссии, совместные ограничительные меры против этой республики.

В Брюсселе президент США будет принят королем Бельгии Филиппом и встретится с премьер-министром Александером Де Кроо.

Прорывов не ожидается

Администрация США не ожидает по итогам переговоров Байдена с Путиным в Женеве каких-то прорывов для российско-американских отношений, которые находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. "Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время он подчеркнул, что "взаимодействие между главами государств всегда является незаменимым, особенно в сложных отношениях, но в случае с [президентом РФ Владимиром] Путиным это особенно важно".

Как заявляет Байден, США не хотят конфликта с Россией и заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях в тех сферах, где две страны могут совместно работать. На этой встрече, помимо двусторонних отношений, американская сторона намерена обсудить Белоруссию, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата.

В ноябре 1985 года советский лидер Михаил Горбачев встречался в Женеве с президентом США Рональдом Рейганом. В преддверии нынешнего саммита эксперты двух стран призвали Путина и Байдена подтвердить заявление Горбачева и Рейгана о недопустимости ядерной войны и запустить регулярный диалог по стратегической стабильности.

В Женеве Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и главой Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом.