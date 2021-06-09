СМИ: кандидат на пост президента Перу Кастильо объявил о своей победе на выборах

БОГОТА, 9 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост главы перуанского государства от леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо объявил себя победителем состоявшихся в стране президентских выборов, не дожидаясь официального объявления итогов. Об этом в среду сообщило интернет-издание Semana.

"Народ сказал свое слово", - заявил Кастильо, выступая во вторник на митинге перед своими сторонниками. Он объявил о своей победе, сославшись на полученные им сведения об итогах подсчета голосов. Кандидат также заверил, что уже получил поздравления от некоторых иностранных посольств и из стран Латинской Америки.

По последним обнародованным данным перуанского Национального офиса избирательных процессов, после подсчета 99,795% бюллетеней Кастильо получил поддержку 8 735 448 избирателей. За Кейко Фухимори, представляющую правую партию "Народная сила", проголосовали 8 663 684 гражданина. Разница между кандидатами составляет 71 764 голоса.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, призывая их дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности, где, по мнению экспертов, он имеет большую поддержку, чем его соперница.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.