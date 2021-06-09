СМИ: напавший на Макрона заявил на допросе, что его действия были спонтанными

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина, совершивший во вторник нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в департамент Дром, заявил следователям, что его действия были спонтанными и непреднамеренными. Об этом сообщил в среду телеканал BFM со ссылкой на источник.

"Во время допроса главный подозреваемый сказал, что он действовал спонтанно, что его действия не были преднамеренными", - указал он. По данным источника, срок содержания под стражей нападавшего и его сообщника был продлен в среду днем еще на сутки.

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил с силой его по лицу. Охрана отвела главу государства на безопасное расстояние и задержала нападавшего и его сообщника. Они находятся под стражей.

Нападавшим оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия.

При обыске у его сообщника, снимавшего нападение на видеокамеру, полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба", запрещена в РФ). Задержанным может грозить до 3 лет лишения свободы и штраф в €45 тыс.

Это не первый случай нападения на главу государства во Франции. В 2011 году один из участников встречи с президентом Николя Саркози схватил французского лидера за воротник пиджака, когда тот подошел к группе местных жителей. Нападавший тогда получил полгода тюрьмы условно.