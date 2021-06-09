Германия с 10 июня вводит цифровой сертификат вакцинации

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Цифровой сертификат вакцинации начнет действовать в Германии с 10 июня. Об этом сообщил в среду журналистам представитель Министерства здравоохранения ФРГ.

"Цифровой паспорт вакцинации теперь будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение", - сказал он. По его словам, подробно о нововведении расскажет на пресс-конференции в четверг глава Минздрава Йенс Шпан.

Изначально ФРГ планировала ввести цифровой сертификат вакцинации с 14 июня. Полностью привитые жители смогут использовать приложение при посещении ресторанов, культурных и иных мероприятий.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 38,6 млн немцев (46,5% населения), полностью привиты почти 19 млн (22,8%). Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson (J&J).

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза, а также, "по возможности", обладать совместимостью на глобальном уровне. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран содружества, отмечается в документе.