Politico: администрация Байдена не стремится к "перезагрузке" с Россией по итогам саммита

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Вашингтон не рассчитывает на "перезагрузку" с Москвой по итогам встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве и ожидает, что отношения между двумя странами останутся "стабильно сложными". Об этом заявил в среду газете Politico представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, по итогам саммита не стоит ожидать каких-либо важных соглашений, и речь идет скорее об обсуждении имеющихся разногласий и возможных точек соприкосновения. Более того, как подчеркнул представитель администрации, Байден не стремится и к "перезагрузке" в отношениях с Москвой, как это было при администрации Барака Обамы в 2009 году. "Сейчас не 2009 год. Мы не строим никаких иллюзий относительно наличия широкой базы для сотрудничества между двумя странами, что, как я думаю, в определенной степени лежало в основе подхода [США] в прошлый раз. Мы рассматриваем это [саммит в Женеве] в качестве важного инструмента, позволяющего отрегулировать отношения, которые будут оставаться стабильно сложными", - сказал он.

"Идея заключается в том, чтобы определить параметры того, что может стать предсказуемыми, рабочими отношениями между нашими двумя странами и [поможет] избежать эскалации напряженности, которая имела место в отношениях США и РФ в последние 15-20 лет", - заявил другой представитель вашингтонской администрации высокого ранга. При этом, по его мнению, "неясно, будет ли это возможно".

В конце мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях РФ и США после первой встречи президентов двух стран, но призывает не умалять значение саммита.

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с Путиным в Женеве 16 июня.