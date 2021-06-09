Байден считает, что демократические страны должны объединиться для решения общих задач

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду в преддверии своего визита в Европу выразил надежду, что во время этой поездки демократические государства смогут объединиться для решения существующих проблем.

"Я знаю, что демократические государства могут сплотиться для решения проблем этого нового века. На этой неделе в Европе у нас будет возможность это доказать", - написал американский лидер в Twitter.

В среду Байден начал свою первую поездку за рубеж в качестве главы государства. Он примет участие в саммитах Группы семи, НАТО, США - ЕС, а 16 июня встретится в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.