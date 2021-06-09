США пообещали вскоре ввести новые санкции в отношении Белоруссии

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. США ведут работу с Великобританией, Канадой и ЕС по новому раунду санкций против Минска, они будут скоро введены. Об этом заявила в среду посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по Белоруссии.

"С партнерами в лице ЕС, Великобритании и Канады мы координируемся и продолжим это делать по новому раунду санкций, чтобы добиться ответственности за нарушения прав человека", - сказала она.

3 июня нынешнего года американская администрация возобновила рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии - "Белнефтехима", "Белнефтехима США", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана" и "Полоцк Стекловолокна" - по причине имеющего место, по мнению американских властей, нарушения прав человека в республике. Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено, запрещены любые операции с ними, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50% и более.

Президент США Джо Байден также подписал постановление о продлении действия американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии на год.