ДНР заявила о требовании Киева в одностороннем порядке освободить четырех удерживаемых лиц

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Украина потребовал от Донецкой народной республики (ДНР) освободить четырех удерживаемых лиц, назвав это условием для выполнения обязательства о прекращении уголовного преследования тех, кто был освобожден из украинского плена ранее. Об этом сообщил Владислав Московский, пресс-секретарь делегации ДНР на переговорах в минском формате, по итогам состоявшегося в среду очередного заседания контактной группы.

"Представитель Украины на минской площадке [Леонид Кравчук] сегодня занимался откровенным шантажом: требовал отдать украинской стороне четыре человека в обмен на подписание украинским президентом указа о помиловании девяти лиц", - приводит слова пресс-секретаря делегации ДНР Донецкое агентство новостей (ДАН).

Делегация ДНР опровергла заявление украинской стороны о серьезных проблемах со здоровьем у четырех удерживаемых лиц, освободить которых в одностороннем порядке Киев потребовал от ДНР. "Во-первых, по нашей информации данное утверждение не соответствует действительности. А, во-вторых, такие манипуляции, прикрываемые соображениями гуманности, только усугубляют и без того крайне негативное реноме украинских представителей на минской площадке", - подчеркнул пресс-секретарь делегации ДНР.

Как отмечает агентство ДАН, в ходе обмена пленными в 2019 и 2020 годах украинская сторона передала ДНР 71 человека. Стороны обязались провести "процессуальную очистку" граждан, то есть освободить их от уголовного преследования. Киев свою часть договоренностей не выполнил. Полсотни человек продолжают преследоваться на Украине - с них не сняты уголовные обвинения.