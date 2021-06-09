В МИД Германии заявили о поддержке проекта "Крымской платформы"
Версия для печати, полная:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11609593
EN
Поиск
Рубрики
Закрыть
Экономика
Спорт
Культура
Закрыть
В стране
В стране
В рубрику →
Дальний Восток
Нижегородская область
Северный Кавказ
Политика
Политика
В рубрику →
Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность
Национальные проекты
Национальные проекты
В рубрику →
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Демография
Жилье и городская среда
Здравоохранение
Нацпроект "Культура"
Малое и среднее предпринимательство
Международная кооперация и экспорт
Нацпроект "Наука"
Нацпроект "Образование"
Производительность труда и поддержка занятости
Нацпроект "Экология"
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
Цифровая экономика
Международная панорама
Международная панорама
В рубрику →
Экономика и бизнес
Экономика и бизнес
В рубрику →
Цифровая энергетика
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
АПК
Недвижимость
Недвижимость
В рубрику →
Малый бизнес
Малый бизнес
В рубрику →
Интервью
Репортажи
Армия и ОПК
Армия и ОПК
В рубрику →
Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс
Общество
Общество
В рубрику →
Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
Без политики
Отдыхай в России
Экология
Происшествия
Происшествия
В рубрику →
Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал
Спорт
Спорт
В рубрику →
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы
Культура
Культура
В рубрику →
Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино
Наука
Наука
В рубрику →
Космос
Космос
В рубрику →
Москва
Москва
В рубрику →
Московская область
Московская область
В рубрику →
Северо-Запад
Северо-Запад
В рубрику →
Новости Урала
Новости Урала
В рубрику →
Сибирь
Сибирь
В рубрику →
Кузбасс
Арктика
Арктика
В рубрику →
Подкасты
Подкасты
В рубрику →
Спецпроекты
Интервью
ТАСС
Агентство
Об агентстве
История
Команда
Фирменный стиль
Контакты
Новости агентства
Книжная палата
Проекты и сервисы
Это Кавказ
Дальний Восток
Парад Победы
Пресс-центр
Конференции
ФОТО-ТАСС
ТАСС-Бизнес
TASS-ONLINE
ИНФО-ТАСС
Страны мира сегодня
Новости партнеров
Пресс-релизы
Политика обработки данных
Антикоррупционная деятельность
Правила цитирования
Академия новостей
Подпишись на ТАСС
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Instagram
Одноклассники
Viber
Telegram
YouTube
ICQ
Подписки
RSS
Карьера
Реклама
Контакты
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
В МИД Германии заявили о поддержке проекта "Крымской платформы"
Читайте ТАСС в
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
...
Показать скрытые ссылки
Google Новости
Германия поддерживает проект "Крымской платформы" - Маас.
Теги
Германия
Маас, Хайко
Реклама на ТАСС
Глава МИД Украины назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС