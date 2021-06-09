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В МИД Германии заявили о поддержке проекта "Крымской платформы"

Германия поддерживает проект "Крымской платформы" - Маас.

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ГерманияМаас, Хайко
Глава МИД Украины назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву
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