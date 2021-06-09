Глава МИД Украины назвал политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву.

"Решение правительства Германии политическое", - заявил он в среду на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с германским коллегой Хайко Маасом. Как утверждал Кулеба, нет какого-либо ограничения, которое бы запретило Украине покупать оружие, как и нет юридических запретов в законодательстве Германии, которые бы препятствовали продаже оружия украинской стороне. "Нет какого-либо международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать вооружение. Насколько мне известно, нет никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине", - сказал он.

"Германия - суверенное государство, имеет право принимать решения, которые она считает эффективными и действенными", - добавил глава МИД.

При этом он выразил благодарность Германии за то, что она "сосредоточила внимание на политическом урегулировании (в Донбассе - прим. ТАСС)". "Мы надеемся, что именно эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать наши территории именно политическим путем", - сказал Кулеба.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы получить вооружение из Германии. Как он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия не оказывала Украине военной помощи, хотя могла бы это сделать. По его словам, Киев заинтересован в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.