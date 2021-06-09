Сенатор Франции заявил, что активность неонацистов на Украине вызывает озабоченность

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Активность неонацистских сил на Украине не может не вызывать озабоченности. Об этом заявила ТАСС заместитель председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената (верхней палаты парламента) Франции Натали Гуле, побывавшая в минувшем месяце с визитом в Киеве.

"Я считаю, что активность неонацистов на Украине, как где бы то ни было, вызывает большую озабоченность, - отметила она. - Эта деятельность служит распространению тезисов, против которых я решительно выступаю. Речь идет о расизме, ксенофобии, антисемитизме и конспиративных теориях".

Гуле, представляющая в верхней палате французского парламента избирателей Нормандии, направила парламентский запрос министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану по поводу возмутившего ее распространения неонацистской пропаганды на Украине.

Во время визита в Киев заместитель главы сенатской комиссии и ее коллеги по верхней палате французского парламента стали свидетелями того, как в городе открыто торгуют нацистской символикой. Французские законодатели могли также наблюдать, как ведется запись добровольцев в украинское неонацистское военизированное формирование полк "Азов", на счету которого длинный ряд нарушений прав человека и военных преступлений.

"Ответ министра на запрос пока не поступил", - сообщила сенатор. По ее словам, у главы МИД есть два месяца, чтобы ответить на это обращение. Ответ должен быть опубликован затем во французском правительственном бюллетене Journal Officiel.