Председателя Конституционного суда Молдавии проверят на беспристрастие

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Национальное агентство по неподкупности Молдавии проверит беспристрастность действий председателя Конституционного суда (КС) Домники Маноле по запросу депутата Партии социалистов Республики Молдова Григория Новака. Об этом парламентарий сообщил в среду на своей странице в Facebook.

"Меня официально уведомили о начале проверки в отношении Домники Маноле на возможность конфликта интересов и нарушения правовых норм", - написал Новак. Он уточнил, что речь идет о ситуации, когда Маноле участвовала в работе судейской коллегии, которая обсуждала вопрос ее отставки. Отозвать мандат у Маноле принял решение парламент, однако оно было заблокировано в КС, как было отклонено и требование об отводе Маноле от рассмотрения этого дела.

В апреле депутаты приняли декларацию, в которой заявили, что не признают решение КС, который встал на сторону президента страны Майи Санду, разрешив ей распустить законодательный орган. Парламентарии считают, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии.

Политический кризис разразился в Молдавии после победы проевропейского политика Санду на президентских выборах в конце прошлого года. При поддержке проевропейских сил президент добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 мест из 101.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также Избирательный блок, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом, как свидетельствуют опросы, в законодательный орган могут пройти до шести партий.