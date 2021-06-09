Ухнаагийн Хурэлсух победил на президентских выборах в Монголии

УЛАН-БАТОР, 9 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Монголии, председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух победил на общенациональных выборах главы государства. Об этом сообщило в среду агентство МОНЦАМЭ.

По его данным, по состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) за Хурэлсуха проголосовали более 776 тыс. избирателей, за экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата - около 235 тыс. человек, за бывшего главу оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ - порядка 67 тыс.

Согласно подсчетам Генеральной избирательной комиссии, за полчаса до закрытия избирательных участков из более чем 2 млн избирателей, имеющих право голоса, проголосовали свыше 1,17 млн. Явка составила 52,69%. За пост главы государства боролись три кандидата.

Президентские выборы в Монголии начались в 07:00 утра по местному времени (02:00 мск) и завершились в 22:00 (17:00 мск). Всего на территории страны открылось около 2 тыс. избирательных участков. Согласно поправкам в конституцию, жители страны впервые избирают главу государства на шесть лет.