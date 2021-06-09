Офис Зеленского констатировал снижение напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак констатировал снижение напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он сказал в среду во время поездки в регион с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Говоря о ситуации в Донбассе, Андрей Ермак отметил, что, к счастью, за последние дни наблюдается некоторое снижение напряжения на линии соприкосновения", - цитирует Ермака пресс-служба офиса. "Меньше стреляют, меньше провокаций, и, как результат, уже в течение нескольких дней у нас нет ни одного погибшего. Но говорить, что это такая масштабная тенденция, пока слишком рано", - добавил Ермак.

По его словам, представители Украины в Контактной группе по урегулированию в Донбассе и в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) за последнее время несколько раз попытались добиться подписания совместного документа, который бы официально говорил о возвращении к полному режиму прекращения огня на Донбассе, но, как отметил Ермак, этого еще не произошло.

Сокращение количества обстрелов отметил и Зеленский, посетивший в среду линию разграничения. "Действительно, мы видим и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - они значительно сократились за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", - отметил Зеленский.

В среду полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. При этом, по словам Грызлова, "очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее".