В Киргизии задержали экс-главу администрации президента и бывшего первого вице-премьера

БИШКЕК, 9 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель президентской администрации Данияр Нарымбаев и бывший вице-премьер Алмазбек Баатырбеков задержаны в Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в среду в канцелярии суда Первомайского района столицы республики.

"В отношении Нарымбаева и Баатырбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время проведения досудебного производства - до 31 июля 2021 года", - заявила представитель канцелярии. По ее данным, бывшие высокопоставленные чиновники все это время будут находиться в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Статья Уголовного кодекса, по которой им вручено уведомление о подозрении, пока не известна.

Ранее ряд киргизских СМИ сообщили о том, что Нарымбаев и Баатырбеков были вызваны на допрос в ГКНБ по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

Нарымбаев возглавлял аппарат главы киргизского государства с 2012 до 2015 года. В ноябре 2015 года он был осужден на три года за мошенничество.

Баатырбеков работал первым вице-премьером с июня до октября 2020 года.