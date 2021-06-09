Белый дом: США, выходя из Афганистана, продолжат стабилизировать ситуацию в стране

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты признают, что вывод американского контингента из Афганистана создает вызов и будут предпринимать усилия по стабилизации обстановки. Об этом заявил в среду старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эрик Грин, выступая в ходе видеоконференции Центра Каспийской политики.

"Мы не можем игнорировать вызов, связанный с Афганистаном. В течение последних 18 лет американские военные помогали региону, противодействуя террористическим угрозам, - сказал он. - В условиях вывода наших войск из Афганистана мы признаем наличие нового вызова. Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы стабилизировать [ситуацию] в этой стране и в регионе, чтобы Афганистан снова не стал прибежищем для террористов".

"Мы ждем с нетерпением продолжения работы по вопросам безопасности со странами каспийского региона, чтобы укрепить их возможности в борьбе с терроризмом и по обеспечению безопасности границ", - отметил Грин.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе (Катар) между предыдущей администрацией США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. НАТО также выводит свои силы из Афганистана. Во вторник Минобороны США объявило, что свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники уже выведены из центральноазиатской республики.